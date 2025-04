Mandati via anche il direttore della National Security Agency e la sua vice

L’attivista di estrema destra Laura Loomer ha convinto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a licenziare diversi funzionari del Consiglio di sicurezza nazionale (Nsc) della Casa Bianca. Loomer lo ha esortato a epurare il personale che riteneva non sufficientemente fedele al suo programma ‘Make America Great Again‘ e ha presentato le sue ragioni per i licenziamenti a Trump in una riunione nello Studio Ovale a cui hanno preso parte il vicepresidente JD Vance, il capo del personale Susie Wiles, il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz e Sergio Gor, direttore dell’Ufficio del personale presidenziale. L’Ufficio del personale presidenziale ha licenziato almeno tre alti funzionari dell’Nsc e diversi assistenti di grado inferiore.

Anche il generale Tim Haugh è stato licenziato da direttore della National Security Agency. Con lui anche la sua vice alla Nsa, Wendy Noble. Lo riporta il Washington Post. Haugh era anche a capo del Cyber Command degli Stati Uniti, che coordina le operazioni di sicurezza informatica del Pentagono. Il quotidiano americano ha citato due attuali funzionari statunitensi e un ex funzionario Usa che hanno richiesto l’anonimato.

Laura Loomer, che ha promosso teorie cospirazioniste sull’11 settembre, è stata spesso presente durante la campagna elettorale di Trump per la Casa Bianca nel 2024. Più recentemente, ha parlato sui social media dei membri del team di sicurezza nazionale di Trump, che secondo lei non sono affidabili.

“È stato un onore incontrare il presidente Trump e presentargli i risultati della mia ricerca”, ha dichiarato Loomer in un post pubblicato su X, “continuerò a lavorare sodo per sostenere il suo programma e continuerò a ribadire l’importanza e la necessità di un’attenta sorveglianza, per proteggere il Presidente degli Stati Uniti d’America e la nostra sicurezza nazionale”.

Look at the people who are crying about my meeting with President Trump and the firing of NSC AND NSA officials today.

The people crying are the people who worked to undermine Donald Trump, members of the Democrat Party, and the mainstream media.

They are furious.

That’s how…

— Laura Loomer (@LauraLoomer) April 4, 2025