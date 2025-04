Così il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha a Bruxelles per il vertice Nato

Dopo l’ultimo attacco russo “penso sia chiaro chi vuole la pace e chi la guerra. Dobbiamo portare la Russia essere seria sulla pace e fare pressione per la pace, non dobbiamo consentirle di temporeggiare”. Lo dice il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha alla seconda giornata di riunione dei ministri degli Esteri della Nato a Bruxelles. “Ora la palla è dalla parte della Russia. E vedete, ieri abbiamo ricevuto un’altra risposta dalla parte russa. Hanno attaccato in modo massiccio Kharkiv“, ha aggiunto.

