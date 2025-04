La presidente della Commissione europea: "Duro colpo a economia mondiale"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l’imposizione di dazi doganali, di base del 10%, per ogni prodotto straniero che verrà importato negli Stati Uniti. Questa misura entrerà in vigore a partire dal 5 aprile. Dopo il tanto atteso annuncio, è arrivata la reazione dell’Unione europea, tramite la presidente della Commissione Ursula von der Leyen: “L’Unione europea è pronta a negoziare con gli Stati Uniti, ma si prepara anche a rispondere con contromisure“, ha dichiarato.

Dazi, von der Leyen: “Sono duro colpo a economia mondiale”

“I dazi rappresentano un duro colpo per l’economia mondiale“, ha proseguito von der Leyen, secondo la quale le conseguenze di queste misure “saranno terribili per milioni di persone in tutto il mondo”: “Non sembra esserci ordine nel disordine. Non c’è un percorso chiaro attraverso la complessità e il caos che si verifica quando tutti i partner commerciali degli Stati Uniti vengono colpiti”, ha aggiunto von der Leyen.

Von der Leyen: “Abbiamo ciò che serve per superare tempesta”

L’Ue “ha tutto ciò di cui ha bisogno per superare la tempesta: siamo solidali, siamo in questa situazione insieme. Se colpisci uno di noi, colpisci tutti noi. Resteremo quindi uniti e ci difenderemo a vicenda. La nostra unità è la nostra forza”. La presidente della Commissione Ue ha espresso “profondo rammarico” per la decisione degli Stati Uniti. “Come europei – ha detto – promuoveremo e difenderemo sempre i nostri interessi e valori, e difenderemo sempre l’Europa“.

Ue tasserà servizi digitali Usa

L’Unione europea, inoltre, tasserà i servizi digitali statunitensi. Lo ha annunciato la portavoce del governo francese, Sophie Primas, parlando all’emittente francese Rtl. “Continueremo a provare a negoziare con gli Usa”, dunque il primo passo è “la discussione e subito dopo la risposta”, ha spiegato. “Sapete che ci sono due risposte che sono preparate, con il presidente Trump bisogna entrare in un rapporto di forza evidentemente“, ha proseguito. “La prima risposta sarà emessa più o meno a metà aprile e sarà una risposta a questo primo attacco su alluminio e acciaio, che è già in corso, e poi una seconda risposta che sarà pronta probabilmente a fine aprile, che sarà sull’insieme dei prodotti e dei servizi, e insisto servizi”, ha spiegato. Le tariffe e i prodotti interessati da queste contromisure “non sono ancora stati decisi”. “È una discussione che si sta svolgendo tra i Paesi membri dell’Unione europea. L’Unione deve essere forte e unita per raggiungere questo obiettivo”, ma “attaccheremo anche i servizi, per esempio i servizi digitali, che oggi non sono tassati e che potrebbero esserlo, per esempio i GAFAM”, ha poi precisato la portavoce, usando l’acronimo che si riferisce a Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft.

Kallas: “Non ci sono vincitori in guerre commerciali”

“Non ci sono vincitori nelle guerre commerciali ed è chiaro che i dazi faranno aumentare i prezzi per i consumatori e alla fine saremo noi a dover pagare tutto”. Lo ha detto l’Alta rappresentante per la Politica estera Ue, Kaja Kallas, al suo arrivo alla riunione informale dei ministri della Difesa Ue a Varsavia. “La cooperazione in materia di difesa che abbiamo con gli americani è anche molto importante. Con il Libro bianco penseremo anche a cosa possiamo fare di più per la nostra industria della Difesa, perché in questo momento stiamo comprando molto dagli americani. Ma dobbiamo diversificare il nostro portafoglio in modo da avere le capacità di produrre qui le munizioni e ciò di cui abbiamo bisogno e anche di poter acquistare da altri alleati in modo da avere un portafoglio diversificato in questo senso”, ha aggiunto Kallas.

Starmer: “Reagiremo con calma, ci batteremo per accordo Usa-GB”

Londra reagirà “con freddezza e calma”. Lo ha detto il premier britannico, Keir Starmer, parlando con gli imprenditori riuniti al numero 10 di Downing Street. “Chiaramente ci sarà un impatto economico“, ha continuato il primo ministro inglese, aggiungendo che spera ancora di ottenere la rimozione dei dazi attraverso un accordo commerciale con Washington. “I negoziati per un accordo di prosperità economica che rafforzi le nostre attuali relazioni commerciali continuano e ci batteremo per ottenere l’accordo migliore per la Gran Bretagna”, ha detto Starmer. “Nessuno vince in una guerra commerciale. Non è nel nostro interesse nazionale“, ha concluso.

Lange (Eurocamera): “Strumento anti coercizione e big tech sul tavolo”

“L’uso dello strumento anti coercizione è, ovviamente, il bazooka, la misura più forte che potremmo prendere“. Lo ha detto il presidente della commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo e relatore permanente per gli Stati Uniti, Bernd Lange (S&D), in conferenza stampa a Strasburgo. “Ma dobbiamo davvero analizzare, e questa giustificazione di 30 pagine fornisce qualche indicazione su cosa vogliono gli Usa, ma bisogna stare attenti. Quindi questa è l’arma più forte che abbiamo. Ma ovviamente è sul tavolo. Non è un segreto che stiamo cercando di autorizzare questo strumento, ma questa è l’ultima spiaggia. Questo non è il nostro primo passo, e vogliamo trovare una soluzione in fase di negoziazione, perché usando l’ACI, questa sarebbe un’escalation davvero dura, e questo non è assolutamente nell’interesse delle persone. Potremmo avanzare misure sui beni ma anche sui servizi, e sappiamo di avere un deficit di circa 100 miliardi di euro nei servizi e i giganti della tecnologia statunitense qui dall’Unione Europea”, ha aggiunto Lange.

Bayrou: “Difficoltà immensa per Europa e catastrofe per Usa”

“Questa decisione è una catastrofe per il mondo dell’economia. È un’immensa difficoltà per l’Europa. Credo che sia anche una catastrofe per gli Stati Uniti e per i cittadini americani“. Così il premier francese, François Bayrou, come riporta l’emittente Bfmtv.

