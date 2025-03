Avevano firmato una petizione contro i 'giudici attivisti': proteste dei democratici, che parlano di influenza illecita in vista dell'elezione della Corte Suprema

Nel corso di un comizio in vista dell’elezione di un giudice della Corte Suprema del Wisconsin, il miliardario Elon Musk ha distribuito assegni da un milione di dollari a due elettori che avevano firmato una petizione contro i ‘giudici attivisti’. Il ceo di Tesla, che insieme ai gruppi che lo sostengono ha speso più di 20 milioni di dollari per aiutare Brad Schimel, candidato conservatore in una consultazione definita dal miliardario come cruciale per l’agenda del presidente americano Donald Trump e per “il futuro della civiltà”, ha consegnato gli assegni domenica a Green Bay davanti a una folla di circa duemila persone. “È una questione enorme”, ha detto.

La corsa elettorale determinerà l’orientamento ideologico di una corte destinata a decidere questioni chiave in uno stato considerato un campo di battaglia elettorale. E Musk è diventato sempre più il fulcro della competizione, con la candidata liberale Susan Crawford e i suoi alleati che protestano contro di lui e la sua presunta influenza sui votanti. “Se la Corte Suprema del Wisconsin potrà ridisegnare i distretti, manipoleranno la mappa elettorale e priveranno il Wisconsin di due seggi repubblicani”, ha detto Musk dei rischi in caso di elezione di un candidato liberale. “Poi cercheranno di fermare tutte le riforme governative che stiamo portando avanti per voi, il popolo americano“.

Assegni di Musk, le proteste e il ricorso

Domenica, la Corte Suprema del Wisconsin ha rifiutato all’unanimità di esaminare un tentativo dell’ultimo minuto del procuratore generale democratico dello stato di impedire a Musk di consegnare gli assegni ai due elettori, una decisione arrivata pochi minuti prima dell’inizio previsto del comizio. Due tribunali inferiori avevano già respinto la sfida legale del democratico Josh Kaul, il quale sosteneva che l’offerta di Musk violasse una legge statale. “La legge del Wisconsin vieta di offrire qualsiasi cosa di valore per indurre qualcuno a votare“, ha argomentato Kaul nel suo ricorso. “Eppure Elon Musk ha fatto esattamente questo”. E la Corte Suprema dello stato, attualmente controllata dai liberali con una maggioranza di 4-3, si è rifiutata di prendere in carico autonomamente il ricorso, senza fornire motivazione per la decisione. Gli avvocati di Musk hanno sostenuto nei documenti presentati alla corte che Musk stava esercitando il suo diritto alla libertà di parola con queste donazioni e che qualsiasi tentativo di limitarlo violerebbe le costituzioni del Wisconsin e degli Stati Uniti. I pagamenti, hanno dichiarato i suoi legali, sono “intesi a generare un movimento popolare contro i giudici attivisti, non a sostenere esplicitamente o opporsi a un candidato”. La competizione ha infranto i record nazionali di spesa per un’elezione giudiziaria, con oltre 81 milioni di dollari investiti nella campagna.

Il precedente in occasione delle presidenziali

L’elezione arriva mentre la Corte Suprema del Wisconsin è chiamata a pronunciarsi su questioni cruciali come i diritti all’aborto, la ridefinizione dei distretti congressuali, il potere dei sindacati e le regole di voto che potrebbero influenzare le elezioni di metà mandato del 2026 e le presidenziali del 2028 nello stato. Il comitato di azione politica di Musk ha usato una tattica quasi identica prima delle elezioni presidenziali dell’anno scorso, offrendo di pagare 1 milione di dollari al giorno agli elettori del Wisconsin e di altri sei stati in bilico che firmavano una petizione a favore del Primo e Secondo Emendamento. Un giudice della Pennsylvania ha stabilito che i procuratori non erano riusciti a dimostrare che l’iniziativa fosse una lotteria illegale e ne ha permesso il proseguimento fino al giorno delle elezioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata