Il presidente: “Grazie per l'importante lotta, per il coraggio, il servizio e la difesa del nostro Paese”

Il presidente Volodymyr Zelensky ha visitato un ospedale militare nella città di Dnipro, in Ucraina. Il leader di Kiev ha consegnato riconoscimenti di Stato ai soldati, definiti “difensori dell’Ucraina”, rimasti feriti nel conflitto contro la Russia. “Grazie a ogni militare per l’importante lotta, per il coraggio, il servizio e la difesa del nostro Paese”, ha scritto Zelensky sui suoi canali social dopo la visita.

