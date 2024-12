Almeno tre jet militari sono stati visti decollare nelle scorse ore dalla base aerea di Hsinchu, a Taiwan, dopo l’avvistamento di una grande flotta militare cinese nei pressi dell’isola. Il Ministero della Difesa taiwanese ha dichiarato di aver individuato una dozzina di navi militari e 47 aerei militari di Pechino nelle 24 ore precedenti, ma nessuna attività di fuoco vivo come nelle precedenti esercitazioni militari. Lo spiegamento cinese copre un’area più ampia questa volta, con navi aggiuntive che vanno oltre Taiwan verso altre parti del Pacifico, hanno affermato i funzionari della Difesa di Taipei. Il tenente generale Hsieh Jih-sheng ha affermato che la Marina cinese sta creando due muri, uno sul perimetro di Taiwan e un altro all’esterno della prima catena di isole, che si estende a sud dal Giappone e attraverso Taiwan fino alle Filippine. La Cina rivendica Taiwan come parte del suo territorio e si oppone all’interazione ufficiale dell’isola autonoma con altri Paesi, in particolare con gli Stati Uniti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata