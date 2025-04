Oltre 260 soccorritori sono arrivati a Mandalay da Mosca

Le squadre di soccorso russe con cani addestrati per la ricerca e il salvataggio continuano a cercare i sopravvissuti al terremoto a Mandalay, in Myanmar. Un grande supporto nelle ricerche, considerate le abilità dei cani nel sentire gli odori e nel riuscire a esaminare diverse migliaia di metri quadrati al giorno. Oltre 260 soccorritori russi stanno attualmente lavorando in Myanmar.

