Il presidente americano sulla tregua: "Voglio assicurarmi che lui mantenga la parola, e penso che lo farà"

Donald Trump spera ancora che si possa raggiungere l’intesa per la tregua in Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti ha detto di voler vedere Vladimir Putin “fare un accordo”. Lo riportano i media americani. “Voglio vederlo fare un accordo, così possiamo fermare l’uccisione di soldati russi, soldati ucraini e altre persone”, ha detto il tycoon nello Studio Ovale. “Voglio assicurarmi che lui mantenga la parola, e penso che lo farà”, ha aggiunto.

Il capo dello Stato è poi tornato sulla possibilità di candidarsi per un terzo mandato e ha dichiarato di “non averla presa in considerazione”. Lo riporta la Cnn. “C’è tutta una storia sul candidarsi per un terzo mandato. Non lo so. Non ci ho mai pensato. Dicono che ci sia un modo per farlo, ma non ne so nulla, però non l’ho mai preso in considerazione”, ha affermato.

Trump: “Non ho considerato possibilità di candidarmi per terzo mandato”

Quando gli è stato chiesto cosa pensasse di un’ipotetica sfida contro l’ex presidente Barack Obama, nel caso in cui entrambi potessero candidarsi per un terzo mandato alla Casa Bianca, Trump ha risposto: “Mi piacerebbe. Sarebbe una bella sfida”. Il 78enne di New York ha precisato che alcune persone glielo hanno chiesto e già in precedenza aveva affermato a Nbc che “ci sono metodi” per ottenere un terzo incarico.

Trump: “Potrei andare in Arabia Saudita il mese prossimo”

Il leader Usa, inoltre, ha dichiarato che potrebbe visitare l’Arabia Saudita. “Potrebbe essere il mese prossimo, forse un po’ più tardi”. “Andremo anche in Qatar e forse anche in un paio di altri Paesi. Gli Emirati Arabi Uniti sono molto importanti”. “Probabilmente faremo tappa negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar”, ha dichiarato. “E in Arabia Saudita, poi visiteremo anche altri luoghi. Ma in Medioriente questi sembrano essere i tre principali”.

“L’ultima volta che sono andato in Arabia Saudita, l’ho messa in cima alla lista perché avevano accettato di acquistare beni americani per un valore di 450 miliardi di dollari, militari e non”. “Ho accettato di farlo di nuovo, e loro hanno accettato di spendere quasi un trilione di dollari nelle nostre aziende americane, il che per me significa posti di lavoro”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata