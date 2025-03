Il presidente russo: "Abbiamo tentato di fermarla nel 2014 con mezzi armati, non l'abbiamo iniziata noi"

Il presidente russo Vladimir Putin ha parlato all’indomani del vertice dei volenterosi, svolto giovedì a Parigi. Il leader del Cremlino ha affermato che, a suo avviso, il capo della Casa Bianca Donald Trump desidera sinceramente porre fine al conflitto in Ucraina. Lo riporta Ria Novosti. “A mio parere, il neoeletto presidente degli Stati Uniti desidera sinceramente porre fine a questo conflitto”, ha affermato Putin durante una visita a Murmansk.

Putin: “Non è Russia che ha iniziato la guerra”

La Russia è stata costretta, con mezzi armati, a tentare di porre fine a una guerra che non aveva iniziato. Lo ha affermato il presidente russo parlando del conflitto ucraino. “Questo ci ha costretti a tentare di fermare la guerra iniziata nel 2014 con mezzi armati; non l’abbiamo iniziata noi“, ha ribadito.

“Pronti a lavorare con Ue anche se è incoerente”

“Siamo pronti a lavorare con l’Europa” per risolvere il conflitto in Ucraina, “loro si stanno comportando in modo incoerente. Stanno costantemente cercando di ‘prenderci per il naso’, ma va bene, ci siamo già abituati. Spero che non commetteremo errori basati su un’eccessiva fiducia nei nostri cosiddetti partner”, ha aggiunto il capo del Cremlino.

“Russia ha iniziativa strategica su tutto il fronte”

“Quello che sta accadendo oggi è chiaro anche in linea di principio, lungo l’intera linea di contatto del combattimento, le nostre truppe detengono l’iniziativa strategica“, ha detto ancora Putin.

