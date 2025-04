Nell'attacco sono morte almeno quattro persone e altre sette sono rimaste ferite

L’esercito israeliano ha annunciato di avere ucciso un leader del movimento sciita libanese Hezbollah in un attacco contro un quartiere meridionale di Beirut, in Libano. “L’attacco ha preso di mira un terrorista di Hezbollah che guidava gli esponenti di Hamas e li aveva aiutati a pianificare un importante e imminente attacco terroristico contro i civili israeliani”, si legge in una dichiarazione congiunta con il servizio di sicurezza interna Shin Bet. Secondo il ministero della Salute, nel raid sono morte almeno quattro persone e altre sette sono rimaste ferite. II primo ministro del Libano, Nawaf Salam, ha affermato che l’attacco israeliano della notte scorsa su Beirut è una “palese violazione” degli accordi di cessate il fuoco che hanno posto fine a più di un anno di ostilità tra Israele ed Hezbollah.

