Evacuati i residenti della città

Ha iniziato a eruttare il vulcano nella zona della penisola di Reykjanes nella parte sud-occidentale dell’Islanda. Lo hanno dichiarato le autorità di Reykyavik dopo che in mattinata erano state evacuate la vicina città di Grindavik, dove sono state sgomberate circa 40 case, e la ‘Blue Lagoon’. La comunità, situata sulla penisola di Reykjanes, era stata in gran parte sfollata un anno fa, quando il vulcano si era risvegliato dopo essere rimasto inattivo per 800 anni. Il flusso di magma è iniziato intorno alle 6.30 ora locale accompagnato da un’intensa tempesta sismica simile alle eruzioni precedenti, ha detto l’Ufficio Meteorologico islandese.

