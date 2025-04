La protezione civile ha invitato i residenti a restare in casa

L’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Grecia ha causato gravi inondazioni soprattutto nelle note località turistiche di Paros e Mykonos. Il sindaco di Paros, Costas Bizas, ha dichiarato che un fiume ha rotto gli argini nel villaggio di pescatori di Naoussa, allagando negozi e case e travolgendo circa 40 veicoli, spinti dalla forza dell’acqua. La protezione civile ha invitato i residenti delle due località di restare in casa. Si prevede che le forti piogge si sposteranno poi sulle isole di Chios, Samos e Icaria accompagnate da raffiche di vento fino a 74 km orari. Le scuole sono state chiuse a scopo precauzionale sulle isole di Paros, Mykonos, Rodi, Kos, Kalymnos, Symi e Tilos. Sono in corso le operazioni per liberare le strade bloccate dalle frane e dai veicoli. Al momento non sono stati segnalati feriti.

