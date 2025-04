La presidente della Commissione europea cerca alternative a Washington: "Diversifichiamo, porte aperte a mercati emergenti"

Ursula von der Leyen avverte gli Stati Uniti e promette “vendetta” in seguito ai dazi Usa minacciati da Donald Trump. “La nostra risposta immediata è unità e determinazione. Sono già stata in contatto con i nostri Capi di Stato e di governo sui prossimi passi. Oggi abbiamo il dibattito parlamentare. E valuteremo attentamente gli annunci di domani per calibrare la nostra risposta. Il nostro obiettivo è una soluzione negoziata“, ha affermato la presidente della Commissione europea nel suo intervento alla plenaria sulle conclusioni del Consiglio europeo di marzo.

Europe did not start the tariff confrontation.

Tariffs are taxes, paid by the people.

But Europe has everything to protect our people and our prosperity.

We will always promote & defend our interests and values.

And we will always stand up for Europe. https://t.co/l4xeJOAScz

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 1, 2025