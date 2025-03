Il presidente americano: "Molte persone mi dicono: 'Devi candidarti di nuovo'. Amano il lavoro che stiamo facendo"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che sta valutando la possibilità di candidarsi per un terzo mandato. “Molte persone mi dicono: ‘Devi candidarti di nuovo’. Amano il lavoro che stiamo facendo”, ha detto Trump ai giornalisti sull’Air Force One in viaggio dalla Florida a Washington.

