Il presidente ucraino: "A Putin non importa della diplomazia"

Volodymyr Zelensky si appella ai suoi partner e chiede maggiore pressione nei confronti di Mosca. “La brutalità degli attacchi russi dimostra che a Putin non potrebbe importare di meno della diplomazia. Da diverse settimane è in atto una proposta statunitense per un cessate il fuoco incondizionato e quasi ogni giorno, in risposta a questa proposta, ci sono droni russi, bombe, bombardamenti di artiglieria e attacchi balistici”, ha detto il presidente ucraino in un videomessaggio. “La Russia merita una maggiore pressione. Le sanzioni sono essenziali. È essenziale una maggiore difesa aerea per l’Ucraina. È essenziale una maggiore cooperazione e unità tra tutti i partner”, ha aggiunto. “Ci aspettiamo che gli Stati Uniti, l’Europa e tutti gli altri partner che cercano veramente la pace e la sicurezza utilizzino tutti gli strumenti necessari”.

