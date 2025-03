Hamas: "Chi maneggia armi agisca contro il piano di Trump". Autorità palestinesi: "1.001 morti da ripresa attacchi israeliani"

Dopo la fine del cessate il fuoco tra Israele e Hamas, mentre i negoziati per una nuova tregua e per il rilascio degli ostaggi israeliani procedono con difficoltà, prosegue il conflitto nella Striscia di Gaza. Oggi, lunedì, l’esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione per gran parte della città meridionale di Rafah. Ecco tutte le notizie dalla guerra di oggi.

IN AGGIORNAMENTO

Almeno 10 morti in bombardamento Israele a Gaza City

Almeno 10 persone, tra cui 3 bambini, sono state uccise in un bombardamento dell’esercito israeliano (Idf) che ha colpito un’abitazione in Yaffa Street a Gaza City, nella Striscia di Gaza. Lo riportano i giornalisti di Al Jazeera sul posto.

Cpi: “Ungheria deve rispettare mandato d’arresto su Netanyahu”

“La Corte fa affidamento sugli Stati per far rispettare le sue decisioni. Questo non è solo un obbligo legale nei confronti della Corte, ai sensi dello Statuto di Roma, ma è anche una responsabilità nei confronti degli altri Stati parte. Quando gli Stati hanno preoccupazioni nel cooperare con la Corte, possono consultarla in modo tempestivo ed efficiente. Tuttavia, non spetta agli Stati determinare unilateralmente la solidità delle decisioni legali della Corte. Come stabilisce l’articolo 119 dello Statuto, ‘qualsiasi controversia riguardante le funzioni giudiziarie della Corte sarà risolta dalla decisione della Corte'”. Così a LaPresse il portavoce della Corte penale internazionale, in merito alla visita di mercoledì in Ungheria del premier israeliano Benyamin Netanyahu, su cui pende un mandato d’arresto emesso dalla Cpi.

Autorità Gaza: 1.001 morti dalla ripresa degli attacchi israeliani

Secondo il ministero della Salute palestinese nelle ultime 48 ore almeno 80 persone sono state uccise e 305 sono rimaste ferite negli attacchi israeliani a Gaza. L’aggiornamento include 53 morti e 189 feriti nel primo giorno dell’Eid al-Fitr, la festa per la fine del Ramadan. Il bilancio delle vittime e dei feriti dal 18 marzo, quando Israele ha rotto il cessate il fuoco, ha raggiunto i 1.001 morti e 2.359 feriti. Lo si legge in una dichiarazione pubblicata su Telegram, come riporta Al Jazeera. In totale, la guerra a Gaza ha causato la morte di 50.357 persone e il ferimento di altre 114.400 dal 7 ottobre 2023.

Hamas: “Chi maneggia le armi agisca contro il piano di Trump per Gaza”

In una dichiarazione rilasciata questa mattina, Hamas ha invitato tutti coloro che nel mondo sono in grado di maneggiare armi ad agire in risposta al piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di sfollare i palestinesi da Gaza. Lo riporta Al Arabiya.

Idf emette ordine di evacuazione per gran parte di Rafah a Gaza

L’esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione che riguarda la maggior parte della città meridionale di Rafah nella Striscia di Gaza. Lo scorso maggio, la grossa operazione dello Stato Ebraico nella città al confine con l’Egitto l’aveva lasciata grandemente in rovina. Da allora, le forze israeliane si sono impossessate di una zona cuscinetto strategica lungo il confine e non si sono ritirate come previsto dall’accordo di cessate il fuoco. Israele ha dichiarato di aver bisogno di mantenere una presenza in quella zona per impedire il contrabbando di armi. “A tutti i residenti della Striscia di Gaza che si trovano nelle zone di Rafah, nei comuni di Al-Nasr e Al-Shawka, nelle aree regionali orientali e occidentali e nei quartieri di Al-Salam, Al-Manara e Qizan Al-Najjar. Per la vostra sicurezza, dovete recarvi immediatamente nei rifugi di Al Mawasi“, ha scritto su X il portavoce dell’Idf in lingua araba, Avichay Adraee, affermando che “le forze di difesa israeliane stanno tornando a combattere con grande forza per eliminare le capacità delle organizzazioni terroristiche in queste aree”.

#عاجل ‼️ إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في مناطق رفح، بلديات النصر والشوكة والمناطق الاقليمية الشرقية والغربية وأحياء السلام، المنارة وقيزان النجار ⭕️يعود جيش الدفاع الإسرائيلي للقتال بقوة شديدة للقضاء على قدرات المنظمات الإرهابية في هذه المناطق. ⭕️من أجل سلامتكم عليكم… pic.twitter.com/Ps1JvDoJRY — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 31, 2025

