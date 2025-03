L'attrice 24enne è stata trovata senza vita il 16 febbraio scorso. I due hanno avuto una relazione

(LaPresse) La star sudcoreana Kim Soo-hyun ha negato qualsiasi legame con la morte dell’attrice Kim Sae-ron. La donna, trovata senza vita nella sua abitazione di Seul, si sarebbe suicidata il 16 febbraio scorso all’età di 24 anni. “Risponderò alla domanda che tutti si stanno facendo. Non ho avuto una relazione con lei quando era minorenne. E non è nemmeno vero che lei abbia fatto una scelta tragica a causa mia o perché la mia agenzia l’ha messa sotto pressione per i debiti”, ha detto Kim Soo-hyun in lacrime durante una conferenza stampa a Seul. “Eravamo amanti normali come chiunque altro. Poi ci siamo separati col passare del tempo. Ho mantenuto contatti sporadici con lei, come succede per la maggior parte delle coppie”, ha aggiunto l’attore e cantante. “La sua famiglia sostiene che ne ho causato la morte perché ero il suo ex ragazzo. Mi stanno costringendo a confessare cose che non ho fatto”.

