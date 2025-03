Paesaggi lunari nel sud dello stato per la pioggia

(LaPresse) Ondata di maltempo in Canada, che ha colpito in particolare lo stato dell’Ontario con una pioggia gelata che ha ricoperto molte zone con strati di ghiaccio. Migliai di persone sono senza corrente elettrica. Il fenomeno atmosferico ha creato dei paesaggi lunari con gli alberi come stalattiti, in particolare nella zona di Orillia. Molti video girati dai cittadini sono diventati virali sui social.

