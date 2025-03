Decine di persone risultano disperse nel grattacielo in costruzione

Sono proseguite sabato a Bangkok in Thailandia le ricerche dei dispersi tra le macerie dell’edificio in costruzione crollato per il sisma di venerdì. Le autorità della capitale thailandese hanno reso noto che i morti sono 17, 32 i feriti mentre 83 persone risultano ancora irreperibili, la maggior parte delle quali provenienti dal sito del grattacielo di 30 piani in costruzione.

