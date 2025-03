Il presidente iraniano in merito allo sviluppo del programma nucleare

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che Teheran ha respinto i negoziati diretti con gli Stati Uniti sul programma nucleare. Le tensioni, dunque, potrebbero aumentare ulteriormente tra Teheran e Washington. “La risposta del leader supremo alla lettera di Donald Trump è stata consegnata al contatto statunitense in Oman dal nostro fratello, il dottor Abbas Araghchi. In tale risposta, i negoziati diretti sono stati respinti, ma, per quanto riguarda i colloqui indiretti, l’Iran è sempre stato coinvolto in tali colloqui e il leader supremo ha sottolineato che i colloqui indiretti possono ancora continuare. Non evitiamo i colloqui, è la violazione delle promesse che finora ci ha causato problemi. Devono dimostrare di voler creare una fiducia, che spero che nasca”, ha dichiarato Pezeshkian. Oltre alle sanzioni, Trump ha anche suggerito che un’azione militare contro l’Iran rimane una possibilità, pur sottolineando che crede ancora che si possa raggiungere un nuovo accordo.

