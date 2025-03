L'esercito americano ha detto di aver bombardato un importante sito militare nel cuore di Sanaa

Almeno una persona è morta nella notte in Yemen dopo quello che si ritiene sia stato un attacco aereo degli Stati Uniti. L’esercito americano ha detto di aver bombardato un importante sito militare nel cuore di Sanaa controllato dai ribelli Houthi. Le stesse forze armate Usa hanno rilasciato un video in bianco e nero che mostra il raid. I ribelli non hanno confermato l’attacco.

