Il presidente è stato messo sotto accusa per aver tentato di imporre la legge marziale nel Paese

Un folto gruppo di manifestanti si è riunito sabato nel centro di Seul in Corea del Sud per sollecitare la Corte costituzionale a destituire il presidente Yoon Suk Yeol. Il parlamento ha votato per mettere sotto accusa Yoon per l’imposizione della legge marziale a dicembre. Il presidente, arrestato con l’accusa di ribellione a gennaio, è stato rilasciato dal carcere all’inizio di questo mese, il che ha ulteriormente diviso politicamente la nazione. Si prevede che la corte si pronunci sull’impeachment di Yoon ad aprile.

