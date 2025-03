Media libanesi hanno fatto sapere che Israele ha aperto il fuoco contro soldati francesi dell'Unifil. Colpite anche delle ambulanze nel Sud della Striscia

Aumenta la tensione a Gaza. L’esercito israeliano ha ammesso di aver attaccato ambulanze e camion dei pompieri nella Striscia meridionale dopo averli identificati come “veicoli sospetti”. Inoltre l’Idf ha affermato di aver ampliato la sua offensiva di terra nel sud, verso Rafah. Quanto alla tregua, uno dei leader di Hamas, Khalil al-Hayya, ha comunicato che il gruppo palestinese ha accettato la proposta di tregua dei mediatori egiziani.

Siria, presidente al-Sharaa annuncia la formazione di un nuovo governo

Il presidente siriano Ahmad al-Sharaa annuncia la formazione del nuovo governo. Lo riporta la tv Al Jazeera. “Non permetteremo alla corruzione di infiltrarsi nelle nostre istituzioni”, ha detto il presidente siriano, sottolineando che la priorità del nuovo governo è la lotta alla corruzione e che la il Paese sta affrontando grandi sfide che richiedono unità e coesione.

Leader di Hamas a Gaza, accettata proposta dell’Egitto

Il leader di Hamas a Gaza, Khalil al-Hayya, afferma nel corso di un discorso che Hamas ha ricevuto una nuova proposta dai mediatori egiziani due giorni fa e l’ha accettata. Lo riporta ‘The Times of Israel’. Al-Hayya ha aggiunto che spera che Israele non la saboti. Le sue dichiarazioni – sottolinea il giornale israeliano – seguono le notizie secondo cui il gruppo terroristico ha accettato di rilasciare cinque ostaggi israeliani in cambio di 50 giorni di cessate il fuoco e del rilascio dei prigionieri palestinesi.

Gaza, Idf: “Ampliate operazioni di terra verso Rafah”

L’esercito israeliano ha affermato di aver ampliato la sua offensiva di terra nel sud della Striscia di Gaza nelle ultime ore. Le truppe, ha spiegato l’Idf, sono avanzate nel quartiere di al-Jneina a Rafah, come parte degli sforzi per espandere una zona cuscinetto lungo i confini della Striscia. Durante l’operazione, l’esercito ha comunicato che le truppe hanno distrutto infrastrutture di Hamas nella zona.

Separatamente, nel fine settimana sono stati effettuati decine di raid aerei, mirati a quelle che l’esercito definisce infrastrutture di Hamas e della Jihad Islamica Palestinese. Gli obiettivi, ha specificato l’Idf, includevano depositi di armi, lanciatori di razzi e edifici utilizzati dai gruppi terroristici. Gli attacchi, ha aggiunto l’esercito israeliano, hanno anche ucciso diversi operativi terroristici, compresi quelli responsabili degli attacchi con mortai contro Israele.

Media: Israele apre il fuoco contro soldati francesi Unifil

Intanto diverse testate libanesi riferiscono che i soldati israeliani hanno aperto il fuoco contro un’unità di fanteria francese in servizio nella forza di mantenimento della pace delle Nazioni Unite, Unifil. Secondo l’agenzia di stampa nazionale libanese, le truppe francesi stavano ispezionando un cumulo di terra che le truppe israeliane avevano eretto nei pressi del villaggio di confine di Rmaish.

Mezzaluna Rossa: “Da 7 giorni ignota la sorte di nove equipaggi di soccorso”

“Per il settimo giorno consecutivo, resta ignota la sorte dei nove equipaggi delle ambulanze della Mezzaluna Rossa palestinese, assediati e presi di mira dalle forze di occupazione a Rafah“. È quanto scrive sui social la Mezzaluna Rossa Palestinese (Prcs). “Oggi le forze di occupazione hanno rifiutato di consentire alla squadra di soccorso di entrare nella zona di Tel Sultan per cercare gli equipaggi dispersi”, aggiunge.

La Mezzaluna Rossa Palestinese ha anche smentito alcune notizie circolate, e riprese da Al Jazeera, di uno dei paramedici trovato “fatto a pezzi“. “Neghiamo le notizie circolanti riguardanti il ritrovamento dei corpi dei membri dell’equipaggio dell’ambulanza dispersi dopo essere stati presi di mira dalle forze di occupazione a Rafah”, ha affermato sempre sui social.

