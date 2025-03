Nella conversazione su Signal il segretario alla Difesa Pete Hegseth condivideva dettagli di un attacco contro gli Houthi in Yemen

Tiene ancora banco negli Stati Uniti la vicenda della chat Signal in cui alti funzionari dell’amministrazione Trump e del Pentagono hanno discusso i dettagli su un attacco agli Houthi nello Yemen e nella quale è stato incluso per sbaglio il direttore dell’Atlantic, Jeffrey Goldberg. Il giudice distrettuale James Boasberg, dietro istanza dell’ente senza fini di lucro American Oversight, ha annunciato che ordinerà al governo americano di conservare i registri della chat Signal nella quale sono state condivise informazioni sensibili sui piani militari contro le milizie. The Atlantic ha pubblicato i contenuti della chat, nella quale c’erano il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, il consigliere per la sicurezza nazionale Michael Waltz, il segretario di Stato Marco Rubio, il vicepresidente JD Vance e la direttrice dell’intelligence nazionale Tulsi Gabbard.

La chat Signal e i dettagli condivisi da Hegseth

Nella chat, risalente ai primi giorni di questo mese, Hegseth ha fornito gli orari esatti dei lanci di aerei da guerra e quando sarebbero cadute le bombe, prima che gli attacchi contro gli Houthi dello Yemen iniziassero. Ha spiegato quando si sarebbe aperta una “finestra di attacco”, dove si trovava un “terrorista bersaglio” e quando sarebbero state utilizzati armi e aerei. Il giudice ha dichiarato durante un’udienza che emetterà un ordine restrittivo temporaneo che impedirà ai funzionari dell’amministrazione di distruggere i messaggi.

Accountability doesn’t disappear just because a message was set to auto-delete. We’re committed to bringing full transparency and revealing to the public the dangerous security vulnerabilities this administration has created.https://t.co/0sLCUqtOwi — American Oversight (@weareoversight) March 28, 2025

La causa di American Oversight

American Oversight ha intentato causa questa settimana per garantire che i registri siano conservati in conformità con il Federal Records Act. Il gruppo sospetta che i funzionari dell’amministrazione utilizzino regolarmente Signal per comunicare. “L’uso da parte di un’applicazione commerciale non classificata anche per questioni di vita o di morte come la pianificazione di un’operazione militare porta all’inevitabile conclusione che gli imputati devono aver utilizzato Signal per condurre altri affari governativi ufficiali“, hanno scritto gli avvocati di American Oversight in un fascicolo giudiziario.

