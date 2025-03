La portavoce Karoline Leavitt sul caso del direttore dell'Atlantic: "Stiamo apportando delle modifiche"

“Non abbiamo mai negato che si sia trattato di un errore e il consigliere per la sicurezza nazionale” Mike Waltz “se ne è assunto la responsabilità. Abbiamo detto che stiamo apportando delle modifiche. Stiamo esaminando la questione per assicurarci che non possa mai più accadere”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt in merito al caso della chat di Signal. Interpellata dalla Cnn sullo stato dell’indagine interna promessa ieri, Leavitt ha dichiarato di non avere nuove informazioni, ma ha aggiunto che la Casa Bianca è stata “incredibilmente trasparente su tutta questa situazione”.

Il direttore del The Atlantic Jeffrey Goldberg era stato accidentalmente inserito in una chat nella quale membri di spicco dell’Amministrazione Trump stavano discutendo i piani per i bombardamenti contro i ribelli Houthi in Yemen. Tra i membri della conversazione, anche il vicepresidente JD Vance, il segretario alla Difesa Pete Hegseth e il Consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz: proprio quest’ultimo avrebbe aggiunto il reporter alla conversazione.

