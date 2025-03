Numerosi danni sono stati registrati a Bangkok, capitale thailandese, dove è crollato un grattacielo di 30 piani in fase di costruzione

Terremoto in Myanmar e Thailandia di magnitudo 7.7. Numerosi danni sono stati registrati a Bangkok, capitale thailandese, dove è crollato un grattacielo di 30 piani in fase di costruzione. Il bilancio momentaneo è di tre morti e 90 dispersi. L’epicentro del sisma è stato registrato in Myanmar, a una profondità di 10 chilometri.

I soccorritori stanno continuando a scavare sotto le macerie. Secondo loro tra le rovine c’è un numero imprecisato di persone. Per l’US Geological Survey, il servizio geologico degli Stati Uniti, è probabile che il numero dei morti sia nell’ordine delle migliaia.

Intanto la giunta militare al potere nel Myanmar – Paese attualmente in guerra civile – ha dichiarato lo stato di emergenza in sei regioni e Stati. Il premier indiano Narendra Modi, invece, ha annunciato di essere pronto a fornire assistenza ai territori colpiti dalla catastrofe naturale.

Concerned by the situation in the wake of the Earthquake in Myanmar and Thailand. Praying for the safety and wellbeing of everyone. India stands ready to offer all possible assistance. In this regard, asked our authorities to be on standby. Also asked the MEA to remain in touch…

— Narendra Modi (@narendramodi) March 28, 2025