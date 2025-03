C'è chi fa un picnic e chi organizza feste sotto gli alberi

In Giappone si avvicinano alla completa fioritura i ciliegi attirando turisti e residenti che vogliono perdersi tra gli alberi adornati con il colore caratteristico rosa cipria. C’è chi ha steso dei tappetini per godersi un picnic con amici e parenti mentre altri organizzano feste di “hanami” per osservare la fioritura. La fioritura dei ciliegi, o “sakura”, di solito raggiunge il suo apice tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, proprio mentre il Paese celebra l’inizio del nuovo anno scolastico e lavorativo.

