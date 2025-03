Il cancelliere tedesco: "Sospenderle ora sarebbe un grave errore"

Le sanzioni nei confronti della Russia per la guerra di aggressione all’Ucraina “vanno mantenute e si deve andare avanti con questo”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, parlando con la stampa tedesca al termine del vertice di Parigi sull’Ucraina. “Per noi è importante anche ricordare che sospendere le sanzioni in questo momento sarebbe un grave errore. Le sanzioni devono essere mantenute e ulteriormente rafforzate, e l’Europa e gli Stati Uniti devono adottare congiuntamente una posizione chiara, affinché si possa continuare a sfruttare questa opportunità per sostenere l’Ucraina. Non ha senso porre fine alle sanzioni finché non sarà effettivamente raggiunta la pace. E purtroppo, come potete vedere, siamo ancora molto lontani da questo traguardo”, ha detto ancora Scholz.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata