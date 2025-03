Il presidente francese al termine del vertice di Parigi

“Il mio desiderio è che gli americani siano impegnati al fianco delle forze di riassicurazione. Il mio desiderio è che gli americani forniscano supporto per una partecipazione attiva a tutto questo. Perché è un bene per i loro alleati europei, è un bene per la NATO, è un bene per tutti noi. Ma se gli americani non si unissero, allora non faremmo nulla perché ciò significherebbe che non c’è pace solida e sostenibile in Europa e per gli europei senza gli americani? No”. Lo afferma il presidente francese, Emmanuel Macron, nella conferenza stampa al termine del vertice sulla pace e la sicurezza per l’Ucraina a Parigi. “Ed è anche per questo che ho detto diverse settimane fa che siamo in un momento decisivo nella storia, in cui per la prima volta da molto tempo nella nostra discussione dobbiamo prepararci a uno scenario, che è possibile ma che non è quello che vogliamo, di dover agire totalmente da soli per noi stessi. Si chiama uscire dallo stato di minoranza geopolitica, ed è una buona opportunità”, rimarca.

