Emmanuel Macron condanna ancora una volta gli attacchi di Mosca in Ucraina e ritiene che Vladimir Putin non voglia davvero una tregua. “Lungi dal dimostrare di volere davvero la pace, la Russia continua, giorno dopo giorno, a colpire intensamente il territorio ucraino, compresi obiettivi civili. Condanniamo questi attacchi, che devono assolutamente cessare”, ha detto il presidente francese in conferenza stampa all’Eliseo con il leader ucraino Volodymyr Zelensky. “Tutto sommato, signor presidente, lei ha corso il rischio della pace proponendo e accettando questo cessate il fuoco di 30 giorni nel settore aereo e sulle infrastrutture civili, ma finora la Russia non ha fornito alcuna risposta concreta e con le sue azioni ha dimostrato la volontà di fare la guerra e continuare l’aggressione”, ha aggiunto il numero uno di Parigi.

