Dodici persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite in seguito a un attacco di droni russi a Kharkiv, in Ucraina, nel corso della notte. Il servizio di emergenza statale ha diffuso un video di una delle esplosioni avvenute in varie località che hanno causato incendi e danneggiato case e automobili. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato in un post sui social media che anche le città di Sumy e Dnipro sono state oggetto di attacchi russi. “In questo contesto, è decisamente inappropriato e inutile parlare di allentare la pressione sulla Russia o di revocare le sanzioni”, ha scritto Zelensky. “La pressione sulla Russia è necessaria per salvare le vite delle persone e per far sì che la diplomazia lavori più velocemente e in modo più completo”.

