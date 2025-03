Annullati gli impegni per le prossime ore, ma è già rientrato a Clarence House

Buckingham Palace ha dichiarato che il re Carlo III è stato ricoverato in ospedale per osservazione dopo aver riscontrato “effetti collaterali temporanei”, correlati a un trattamento oncologico programmato. I suoi impegni per oggi e domani sono stati annullati.

Il comunicato di Buckingham Palace

“Sua Maestà è ora tornato a Clarence House e, come misura precauzionale, agendo su consiglio medico, anche l’agenda degli impegni di domani verrà riprogrammata”, ha affermato il palazzo. “Sua Maestà desidera inviare le sue scuse a tutti coloro che potrebbero avere inconvenienti a causa di ciò”.

