Tra i feriti lo stesso aggressore

Sono cinque le persone rimaste gravemente ferite in un attacco con coltello in una zona commerciale affollata di Amsterdam. Tra loro c’è lo stesso aggressore, poi arrestato. Lo ha dichiarato la polizia. L’attacco è avvenuto vicino a Piazza Dam, nel centro di Amsterdam, nel tardo pomeriggio. “Il sospetto è stato arrestato con l’aiuto di un civile”, ha dichiarato la portavoce della polizia Eline Roovers all’Associated Press. Non è stato ancora stabilito il movente dell’attacco.

