L'episodio nella centrale piazza Dam. Ferito anche l'aggressore bloccato da un cittadino.

Quattro persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello in Olanda, nel centro di Amsterdam, vicino alla centralissima piazza Dam. La polizia ha isolato l’area e diverse ambulanze sono intervenute sulla scena e ha riferito di aver fermato un sospetto, come si legge sul profilo X della polizia di Amsterdam. Le forze dell’ordine hanno riferito di aver ricevuto una segnalazione di rapina, scrive il quotidiano olandese De Telegraaf. Lo stesso giornale poi scrive che i feriti sono gravi e che anche l’aggressore è rimasto ferito. E’ stato bloccato da un cittadino.

In a stabbing incident at the Sint Nicolaasstraat nearby the Dam square five people have been injured. One suspect has been arrested.

— Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) March 27, 2025