La 35enne era corrispondente militare dalle zone di guerra per l'emittente statale Channel One

La reporter russa Anna Prokofieva, dell’emittente statale Pervij Kanal (Channel One), è rimasta uccisa da una mina nella regione russa di Belgorod, al confine con l’Ucraina.

L’annuncio

“La corrispondente militare di Channel One Anna Prokofieva è morta mentre svolgeva il suo dovere professionale. Ciò è accaduto nella regione di Belgorod, al confine con l’Ucraina, dove la troupe dell’emittente è saltata in aria a causa di una mina nemica. Il cameraman Dmitry Volkov, che era con Anna, è rimasto ferito“. Lo ha riferito l’ufficio stampa di Channel One, la principale emittente televisiva pubblica della Russia. “Anna aveva 35 anni“, si legge nel comunicato, “si era laureata in giornalismo presso l’Università Rudn di Mosca e parlava fluentemente spagnolo. Ha lavorato nella redazione spagnola dell’agenzia Rossiya Segodnya. Dal 2023 era corrispondente militare di Channel One che trasmette dalla zona dell’operazione militare speciale“.

Mosca condanna per terrorismo 23 ucraini catturati

La Russia ha condannato 23 ucraini catturati per l’accusa di terrorismo derivante dai combattimenti in Ucraina. Tra gli imputati ci sono 14 soldati o ex combattenti della brigata d’élite Azov, che la Russia ha designato come gruppo terroristico, e nove donne e un uomo che lavoravano come cuochi o personale di supporto. Dodici imputati non erano in tribunale: undici sono tornati in Ucraina in due scambi di prigionieri e sono stati condannati in contumacia. Un altro è morto in carcere l’anno scorso. Tutti erano stati accusati di aver organizzato un violento colpo di stato e di aver organizzato attività per un’organizzazione terroristica. Alcuni hanno dovuto affrontare un’ulteriore accusa di addestramento per svolgere attività terroristiche. Le loro condanne vanno dai 13 ai 23 anni di carcere.

