Consob, Freni: "Rivendicato dignità politica. Da Tajani decisione di metodo, così dice"

“Che cosa è mancato nella vicenda Consob? Non sta a me giudicare perché essendo coinvolto sarebbe sbagliato. Io credo di aver rivendicato la dignità della politica in un momento in cui si dice che la politica non è adeguata”. Sono le parole del sottosegretario all’Economia Federico Freni sulla vicenda interna alla maggioranza che lo ha portato alla rinuncia dell’incarico in Consob. Lo ha detto a margine dell’evento ‘Tra potere e coscienza: politica, economia e responsabilità in un lindo instabile’ all’Istituto Luigi Sturzo. “Questo è il mio spirito. Per il resto non giudico perché se si è coinvolti non si è lucidi per giudicare”, aggiunge Freni. “Se ho un messaggio per Tajani dopo il suo veto al mio nome per l’incarico in Consob? Ci mancherebbe, chi sono io per mandare un messaggio al vicepresidente del Consiglio. Tajani ha fatto delle valutazioni di metodo e non di merito, almeno così dice, quindi non sta a me sindacare. Me ne guardo bene, ci mancherebbe altro”, ha concluso.