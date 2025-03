(LaPresse) – Il primo ministro sudcoreano Han Duck-soo è stato reintegrato come presidente ad interim dopo che la Corte costituzionale ha annullato il suo impeachment. Han era diventato il leader ad interim dopo che il presidente Yoon Suk Yeol era stato messo sotto accusa per aver imposto la legge marziale a dicembre. Dopo la sentenza di lunedì, Han ha ringraziato la corte e ha affermato che si sarebbe occupato delle questioni più urgenti. Ha anche invocato l’unità nazionale. La corte ha stabilito con 7 voti favorevoli e 1 contrario che il Parlamento non aveva il quorum necessario per approvare la mozione di impeachment, che le accuse contro Han non erano contrarie alla legge e che non erano abbastanza gravi da rimuoverlo dall’incarico.

