Un pilota è morto dopo che il suo aereo è precipitato durante l’Air Show della Costa Ovest a Saldanha, in Sudafrica, sabato. Il pilota, un veterano altamente esperto delle Forze Armate, ha tentato di gettarsi fuori dall’abitacolo con il pulsante dell’espulsione, ma non è sopravvissuto. L’incidente è avvenuto all’interno della zona di volo designata, senza altri feriti segnalati. L’Autorità per l’Aviazione Civile sudafricana (SACAA) e l’unità incidenti delle Forze Aeree sudafricane stanno indagando sull’incidente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata