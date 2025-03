La storia della moda indossata da Snoopy e dalla gang dei Peanuts è raccontata in una nuova esposizione a Parigi, che ha aperto sabato 22 marzo. “Snoopy In Style” celebra Charles M. Schulz e le sue amate creazioni, esaminando l’evoluzione degli abiti dei personaggi e il loro contesto – e l’influenza su – la cultura popolare. La prima volta che Schulz disegnò Charlie Brown, non aveva la sua iconica maglietta a zig-zag. La posizione di Piperita Patty su cosa indossare per andare a scuola precede un cambiamento legislativo per l’uniforme delle ragazze. E Snoopy è stato vestito da diversi dei migliori stilisti del mondo, da Chanel a Fendi a Vivienne Westwood. 75 dei fashion creati per le versioni in peluche di Snoopy e sua sorella Belle sono in mostra – per celebrare il 75° anniversario dei Peanuts il 2 ottobre – con Dolce & Gabbana, Betsey Johnson, Zac Posen e Christian Siriano tra i numerosi stilisti che hanno progettato per i pupazzi di Snoopy. L’esposizione gratuita “Snoopy in Style” sarà visitabile dal 22 marzo al 5 aprile presso l’Hôtel du Grand Veneur nel quartiere Marais di Parigi.

