Sabato 22 marzo si è celebrata in tutto il mondo l’Earth Hour, l’Ora della Terra, l’evento globale del Wwf che dal 2007 invita a spegnere le luci per un’ora “col desiderio di mostrare quanto forte possa essere l’impatto di un’azione condivisa per richiedere maggior tutela del nostro diritto alla natura”. In tutto il pianeta monumenti ed edifici iconici hanno spento le luci per un’ora per sensibilizzare le popolazioni sui grandi problemi che riguardano l’ambiente, in particolare il cambiamento climatico. Luci spente per un’ora all’Arco di Trionfo a Parigi, in Piazza San Pietro in Vaticano, sul London Eye, sull’Empire State Building di New York, sulla statua del Cristo Redentore di Rio de Janeiro, in Brasile.

