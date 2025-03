Il primo ministro: "Voglio un mandato forte"

Il primo ministro del Canada Mark Carney ha indetto le elezioni per il 28 aprile durante una conferenza stampa. Lo riporta la Bbc. Carney ha affermato di volere “un mandato forte e positivo dai miei concittadini canadesi” e ha aggiunto che ci sarà una campagna elettorale di cinque settimane prima del voto.

Ondata nazionalista dopo le dichiarazioni di Trump

I liberali al governo, di cui Carney e l’ex primo ministro Justin Trudeau fanno parte, sembravano destinati a una storica sconfitta elettorale quest’anno, fino a quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha dichiarato una guerra commerciale al Canada. Trump ha ripetutamente affermato che il Canada dovrebbe diventare il 51° Stato degli Stati Uniti. Gli attacchi quasi quotidiani di Trump alla sovranità del Canada hanno fatto infuriare i canadesi e hanno portato a un’ondata di nazionalismo che ha rafforzato i numeri nei sondaggi per i liberali.

Carney: “Trump vuole spezzarci ma non lo permetteremo”

“Stiamo affrontando la crisi più significativa della nostra vita a causa delle ingiustificate azioni commerciali del presidente Trump e delle sue minacce alla nostra sovranità”. Lo ha affermato il primo ministro canadese Mark Carney, annunciando elezioni anticipate per il 28 aprile. “Vuole spezzarci, così l’America può possederci”, ha aggiunto, “non permetteremo che ciò accada. Abbiamo superato lo shock, lo shock del tradimento, ma non potremo mai dimenticare la lezione. Dobbiamo prenderci cura di noi stessi. Dobbiamo prenderci cura l’uno dell’altro”. Lo riporta il Guardian.

