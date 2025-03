L'ex banchiere centrale, 59 anni, succede a Justin Trudeau

Mark Carney ha prestato giuramento come nuovo primo ministro del Canada. L’ex banchiere centrale, 59 anni, succede a Justin Trudeau, che ha annunciato le sue dimissioni a gennaio ma è rimasto in carica fino a quando il Partito liberale non ha eletto un nuovo leader.

Carney: “Non saremo mai parte degli Stati Uniti”

“Non saremo mai, in nessun modo o forma, parte degli Stati Uniti. L’America non è il Canada. Siamo un paese fondamentalmente diverso”. Lo ha dichiarato Mark Carney, nuovo primo ministro del Canada, in riferimento ai commenti del presidente Donald Trump riguardanti la volontà di annessione del paese agli Stati Uniti. Carney ha detto di essere pronto a incontrare Trump se quest’ultimo mostrerà rispetto per la sovranità canadese. Il neo premier ha dichiarato di non avere in programma una visita a Washington al momento, ma spera di avere presto una telefonata con il presidente Usa. “E’ un uomo d’affari di successo e un abile negoziatore. Noi siamo il suo cliente più grande in tanti settori”, ha dichiarato. “I clienti si aspettano rispetto e collaborazione in modo commerciale corretto”. Nei prossimi giorni, Carney si recherà in Europa per incontrare il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer, avendo ricevuto inviti da entrambi. “Dobbiamo diversificare i nostri partner commerciali e rafforzare la nostra sicurezza nel farlo”, ha dichiarato il premier canadese.

