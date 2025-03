I funzionari della contea di Salt Lake, nello Utah, hanno causato una valanga controllata per rendere sicure le condizioni dopo che una valanga si era verificata all’inizio di questa settimana. KSL-TV riporta che due auto sono state coinvolte in una valanga martedì vicino al Snowbird Ski Resort, ma non sono stati segnalati feriti. I funzionari hanno effettuato l’intervento di mitigazione nei Cottonwood Canyons martedì e mercoledì. CREDIT UTAH DEPARTMENT OF TRANSPORTATION/TMX

