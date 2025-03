L’uso di sale per le strade sta avendo un impatto negativo sui bacini idrici di New York City, con i livelli di salinità che sono triplicati in tre decenni nei bacini periferici che forniscono il 10% dell’approvvigionamento della città. L’acqua di quei bacini diventerà non potabile entro il 2108 se le tendenze continueranno, hanno detto venerdì i funzionari ambientali della città.

L’aumento progressivo della salinità rappresenta sia una sfida per gli amministratori del sistema idrico che serve 9,5 milioni di persone, sia una minaccia per l’acqua di New York City, famosa per il suo sapore distintivo. Gli appassionati la chiamano “lo champagne dell’acqua del rubinetto” e sostengono che contribuisca a dare ai bagel e alla pizza di New York il loro sapore unico.

