Sabato in tutto il mondo si spengono le luci nelle città per celebrare l’Ora della Terra 2025. A Nuova Delhi, la folla ha assistito allo spegnimento delle luci multicolori dell’India Gate. L’Ora della Terra fa parte della campagna annuale del Worldwide Fund For Nature per attirare l’attenzione sull’emergenza climatica. La prima edizione dell’Ora della Terra si è svolta a Sydney, in Australia, nel 2007. Da allora, hanno partecipato oltre 190 Paesi.

