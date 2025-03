Sarà sviluppato da Boeing con una commessa dal valore stimato di 20 miliardi di dollari. L'annuncio nello Studio Ovale

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il programma di sviluppo di un nuovo aereo da guerra americano, il caccia F-47. “L’F-47 sarà l’aereo più avanzato, più capace e più letale mai costruito. Una versione sperimentale dell’aereo vola segretamente da quasi cinque anni e siamo certi che supererà di gran lunga le capacità di qualsiasi altra nazione“, ha affermato il leader della Casa Bianca dallo Studio Ovale, “l’F-47 è dotato di tecnologia stealth all’avanguardia. È praticamente invisibile e ha una potenza senza precedenti, la più potente di qualsiasi jet del suo genere mai realizzato“. La sua denominazione potrebbe essere un omaggio a Trump, che è il 47° presidente degli Stati Uniti. Lo riporta il Guardian.

.@POTUS: “The F-47 will be the most advanced, most capable, most lethal aircraft ever built. An experimental version of the plane has secretly been flying for almost 5 years and we’re confident that it massively overpowers the capabilities of any other nation.” pic.twitter.com/J33fjUogs5 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 21, 2025

Il jet sarà costruito da Boeing

Boeing costruirà questo futuro jet da combattimento dell’Air Force. Conosciuto come Next Generation Air Dominance, o NGAD, il jet con equipaggio servirà per una flotta di futuri droni progettati per essere in grado di penetrare le difese aeree della Cina e di qualsiasi altro potenziale nemico. Il contratto iniziale per procedere con la produzione di una versione per l’Air Force ha un valore stimato di 20 miliardi di dollari. Trump ha annunciato l’aggiudicazione con il Segretario alla Difesa Pete Hegseth. Hegseth ha affermato che la futura flotta “invia un messaggio molto chiaro e diretto ai nostri alleati che non andremo da nessuna parte”.

Trump sui dazi: “Il 2 aprile sarà il giorno della liberazione dell’America”

Poco prima dell’evento allo Studio Ovale, il presidente americano è tornato a parlare, sul suo social Truth, dei dazi imposti dagli Usa verso una serie di Paesi, fra cui quelli dell’Unione europea, con riferimento a una serie di prodotti. “Il 2 aprile è il giorno della liberazione in America! Per decenni siamo stati derubati e abusati da ogni nazione del mondo, sia amica che nemica. Ora è finalmente giunto il momento per i buoni vecchi Usa di riavere indietro un po’ di quei soldi e rispetto. Dio benedica l’America!”, ha scritto Trump, facendo riferimento alla data nella quale entreranno in vigore le tariffe Usa.

