Il presidente americano replica alla Federal Reserve che ieri ha deciso di mantenere i tassi di interesse al range di 4,25%-4,5%

Botta e risposta tra Donald Trump e la Fed che ieri ha annunciato la decisione di mantenere invariati i tassi di interesse. Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, inoltre si è espresso sulla questione dazi affermando che “l’incertezza” sugli effetti dell’economia Usa è “elevata”. Inoltre ha fatto notare che le tariffe imposte dal presidente americano hanno fatto alzare l’inflazione.

