Allarme meteo in quasi tutto il Paese, nella capitale sospese le attività delle università. Case allagate ad Avila

La tempesta Martinho, che sta tenendo in allerta quasi tutta la Spagna oggi, continua a colpire la regione di Madrid, dove si teme lo straripamento del fiume Manzanarre a causa delle piogge persistenti. Diverse università hanno sospeso le lezioni ed è stato raccomandato lo smart working. I servizi di emergenza di Madrid e la delegazione del governo hanno raccomandato di evitare spostamenti non necessari. Sia l’Università Complutense che l’Università Politecnica di Madrid hanno sospeso tutte le attività accademiche e “tutte quelle non essenziali” per oggi, riferisce Rtve. Entrambi gli atenei hanno raccomandato ai propri dipendenti lo smart working come misura precauzionale. Anche l’Università Autonoma e l’Università Rey Juan Carlos hanno deciso di sospendere tutte le attività accademiche, comprese le prove di valutazione, e qualsiasi altra attività non essenziale.

La ministra per l’Inclusione, la Previdenza Sociale e l’Immigrazione spagnola Elma Saiz, ha cancellato per precauzione gli appuntamenti che aveva in programma a Madrid e ha informato di aver dato istruzioni ai dipendenti del ministero di lavorare da remoto. “Massima cautela”, ha scritto su X.

🔴 Por precaución, mañana cancelo mi agenda pública en Madrid. En @inclusiongob se ha dado instrucción de teletrabajar ante las alertas de lluvias del 112. Máximo cuidado. https://t.co/qt7NKc0ia5 — Elma Saiz (@SaizElma) March 20, 2025

Il sindaco di Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha affermato che mai in un mese di marzo si sono registrate piogge così intense nella capitale spagnola. “Stanno quintuplicando la media delle precipitazioni da quando abbiamo i registri”, ha detto, comparendo al Palazzo di Cibeles per informare della situazione rispetto alle piogge.

Il primo cittadino ha affermato che i vigili del fuoco nelle ultime 24 ore hanno effettuato 65 interventi in tutta Madrid, con particolare incidenza in zone come quella dell’aeroporto. Almeida ha detto che si continua a monitorare attentamente il livello del fiume Manzanarre e ha riferito che anche oggi i parchi della città rimarranno chiusi.

Case allagate ad Avila

Nel comune spagnolo di Avila, nella regione di Castiglia e Leon, questa mattina molti residenti si sono svegliati con gran parte delle loro case allagate a causa della piena del fiume Adaja e del suo affluente, il fiume Chico. Ne dà notizia la tv pubblica spagnola Tve. Il tradizionale mercatino della Plaza de Toros è stato sospeso e diverse strade provinciali sono state chiuse al traffico. Questo mese di marzo è stato il più umido nella città da quando ci sono i registri.

