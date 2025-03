Arrestato un 26enne per guida imprudente e sotto l'effetto di droghe, l'incidente non sarebbe di natura terroristica

Una donna di circa 20 anni è morta e altre due persone sono rimaste ferite dopo che un furgone si è schiantato contro alcuni pedoni nel centro di Londra. L’autista del furgone, un uomo di 26 anni, è stato arrestato sul posto dalla polizia metropolitana londinese con l’accusa di guida imprudente e sotto l’effetto di droghe. Lo riporta la Bbc. La polizia ha aggiunto che l’incidente, avvenuto nei pressi del King’s College di Londra e della Somerset House, non è di natura terroristica.

A van has crashed into a number of pedestrians on the Strand in central London, the Metropolitan Police has confirmed. Police said the incident, which happened close to the entrance to King’s College London at approximately 11:50 GMT, is not terror related. pic.twitter.com/ldLB58BHHf

— citizenAID (@ThecitizenAID) March 18, 2025