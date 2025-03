Studenti universitari in marcia nel centro di Istanbul per protestare contro l’arresto del sindaco della città Ekrem Imamoglu avvenuto mercoledì. Imamoglu, popolare leader dell’opposizione e rivale chiave del presidente Recep Tayyip Erdogan, è stato arrestato dopo un raid all’alba nella sua residenza, nell’ambito di indagini su presunti legami di corruzione e terrorismo. Sono state arrestate anche altre figure di spicco, tra cui due sindaci di distretto. Le detenzioni hanno aggravato le preoccupazioni dei cittadini e hanno scatenato proteste a Istanbul e altrove, nonostante il divieto di manifestare in città per quattro giorni e la chiusura delle strade.

